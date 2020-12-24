Haberler Beşiktaş Fikret Orman'a yine ibra şoku!

'a yine ibra şoku!

’ın eski başkanı, A.Ş ’nda ikinci defa oy birliği ile ibra edilmedi. Şirketin diğer üyeleri ise bir kez daha onaylandı. Bu karar sonrası hissedarlara, ’a 1 Haziran2019 ile görevi bıraktığı 2019 tarihine kadar olan dönem için de dava açma hakkı ortaya çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 00:29
Fikret Orman'a yine ibra şoku!

A.Ş. Olağan dün Vodafone Park'ta gerçekleştirildi. Siyah-beyazlı kulübün eski başkanı , 1 Haziran 2019'dan görevi bıraktığı 2019 tarihi arasındaki zamanı kapsayan dönem için ibra edilmedi. Karar, hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran Beşiktaş J.K. Derneği ve diğer hissedarların oy birliği ile alındı. Böylece şirkette hissedar olan herkesin Fikret Orman hakkında dava açma hakkı ortaya çıktı.

AHMET NUR ÇEBİ RESMEN BAŞKAN

Orman, ocak ayında olduğu gibi tüm üyeler ibra edilirken ikinci kez onay alamadı. Fikret Orman'ın ibrasızlığı kaldırmak için mahkemeye gidebileceği belirtildi. Bu arada Futbol A.Ş.'nin yeni yönetim kurulu da belirlendi. resmen şirketin başına geçti. Toplantıda son olarak bankalar konsorsiyumu ile yapılacak anlaşmanın prensipleri açıklandı. Nihai anlaşmanın 1-2 hafta içinde tamamlanarak imza aşamasına geleceği belirtildi. (Sabah)

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