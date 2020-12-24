Haberler Beşiktaş Ankaragücü - Beşiktaş maçında Sergen Yalçın isyan etti: "Tertemiz gol!"

Ankaragücü - maçında isyan etti: "Tertemiz gol!"

, Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü deplasmanına çıkarken, siyah beyazlı kulübün teknik direktörü , faul nedeniyle verilmeyen gol sonrası maçın hakemine isyan etti. İşte Sergen Yalçın'ın o sözleri ve yaşananlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 19:43 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 20:27
Ankaragücü - Beşiktaş maçında Sergen Yalçın isyan etti: "Tertemiz gol!"

MKE Ankaragücü ile arasında Eryaman'da oynanan mücadelenin 23. dakikasında siyah beyazlılar, gol buldu ancak faul kararıyla bu gol iptal edildi.

Bernard Mensah'ın ortasına yükselen Cyle Larin'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak hakem , gol öncesinde Cyle Larin'in Stelios Kitsiou'ya faul yaptığını belirterek golü iptal edildi. VAR odasındaki 'ı da bekleyen Özkahya, daha sonrasında iptal kararına devam etti ve oyunun serbest vuruşla devam etmesini istedi.

Bu karara tepki gösteren Beşiktaş Teknik Direktörü , 4. hakeme de itirazda bulundu. Beşiktaş'ın hocası, "Tertemiz gol! Neden vermiyorsunuz, neden VAR'a bakmıyorsunuz?" ifadeleri kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN İMALI PAYLAŞIM
Öte yandan siyah beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cyle Larin'in sayılmayan golünü işte bu şekilde paylaştı;



Resim

Resim




Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

SON DAKİKA