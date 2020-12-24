Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Devre arasında...

Süper Lig 'de son hafta aldığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş , zirve yarışını sürdürüyor.

Siyah-beyazlı ekip, devre arasına minimum puan kaybıyla girmenin hesaplarını yaparken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.