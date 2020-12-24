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'ta sürpriz ayrılık! Devre arasında...

Son dakika haberleri... 'deki zirve iddiasını sürdüren Beşiktaş, devre arası transfer dönemi hazırlıklarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımda sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 11:21 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 11:44
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Devre arasında...

'de son hafta aldığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetiyle moral bulan , zirve yarışını sürdürüyor.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Devre arasında...

Siyah-beyazlı ekip, devre arasına minimum puan kaybıyla girmenin hesaplarını yaparken bir yandan da çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Devre arasında...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucu, takımda sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Devre arasında...

Takvim'de yer alan habere göre 'a 1 sezon aradan sonra dönen Gökhan Töre'nin kronik sakatlığı düşündürüyor.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Devre arasında...

Sezon başından beri takıma katkısı yok denecek kadar az olan siyah-beyazlı oyuncunun devre arasında gönderilme ihtimali bulunuyor.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Devre arasında...

28 yaşındaki kanat oyuncusu, ikinci dönemini geçirdiği formasıyla bu sezon yalnızca 5 maça çıkıp 1 gol kaydetti ve toplam 164 dakika süre aldı.

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