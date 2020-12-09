Haberler Beşiktaş İkinci yarı farklı olur

farklı olur

'ta ile Başkan sürekli iletişim halinde.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 21:02 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
İkinci yarı farklı olur

'ta ile Başkan sürekli iletişim halinde. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, "'de şampiyonluk yarışı ikinci yarıda başlar" diyerek düşünülen transferlerin başlar başlamaz takıma dahil olmasını istediği öğrenildi.

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