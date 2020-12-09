İkinci yarı farklı olur

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile Başkan Ahmet Nur Çebi sürekli iletişim halinde. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, "Türkiye'de şampiyonluk yarışı ikinci yarıda başlar" diyerek düşünülen transferlerin ikinci yarı başlar başlamaz takıma dahil olmasını istediği öğrenildi.