Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile Başkan Ahmet Nur Çebi sürekli iletişim halinde. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, "Türkiye'de şampiyonluk yarışı ikinci yarıda başlar" diyerek düşünülen transferlerin ikinci yarı başlar başlamaz takıma dahil olmasını istediği öğrenildi.
İkinci yarı farklı olur
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile Başkan Ahmet Nur Çebi sürekli iletişim halinde.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 21:02 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:50