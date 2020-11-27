Haberler Beşiktaş Cyle Larin'in talipleri artıyor! PSV'den sonra o takım da listesine aldı

Cyle 'in talipleri artıyor! PSV'den sonra o takım da listesine aldı

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ın sezon başında satmaya çalıştığı ancak daha sonra takımda kalmasına karar verilen Cyle , sergilediği performansla taliplerini artırıyor. Kanadalı golcüye, PSV Eindhoven'ın ardından Avrupa'dan bir talip daha çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 08:00
Cyle Larin'in talipleri artıyor! PSV'den sonra o takım da listesine aldı

'ta sezon başında takımdan gönderilmesi gündeme gelen Kanadalı forvet oyuncusu Cyle konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

Cyle Larin'in talipleri artıyor! PSV'den sonra o takım da listesine aldı

Siyah-beyazlı takımın sezon başından bu yana performansı en dikkat çeken ismi olan , attığı gollerle taliplerini artıyor.

Cyle Larin'in talipleri artıyor! PSV'den sonra o takım da listesine aldı

Geçtiğimiz günlerde, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'ın Kanadalı golcüyü istediği ve bonservisi için 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti.

Cyle Larin'in talipleri artıyor! PSV'den sonra o takım da listesine aldı

Takvim'de yer alan habere göre PSV Eindhoven'dan sonra Fransa Ligi'nin önemli takımlarından Rennes de başarılı golcü Cyle 'i listesine aldı.

Cyle Larin'in talipleri artıyor! PSV'den sonra o takım da listesine aldı

25 yaşındaki Kanadalı futbolcu, 2018 yılının devre arası transfer döneminde MLS ekibi Orlando City'den 3.5 milyon euro karşılığında 'a gelmişti.

Cyle Larin'in talipleri artıyor! PSV'den sonra o takım da listesine aldı

Geride bıraktığımız sezonu Belçika takımı Zulte Waregem'de geçiren , bu sezon formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı. Genç oyuncunun, siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

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