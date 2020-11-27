Cyle Larin'in talipleri artıyor! PSV'den sonra o takım da listesine aldı

Beşiktaş'ta sezon başında takımdan gönderilmesi gündeme gelen Kanadalı forvet oyuncusu Cyle Larin konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlı takımın sezon başından bu yana performansı en dikkat çeken ismi olan Larin, attığı gollerle taliplerini artıyor.

Geçtiğimiz günlerde, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'ın Kanadalı golcüyü istediği ve bonservisi için 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti.

Takvim'de yer alan habere göre PSV Eindhoven'dan sonra Fransa Ligi'nin önemli takımlarından Rennes de başarılı golcü Cyle Larin'i listesine aldı.

25 yaşındaki Kanadalı futbolcu, 2018 yılının devre arası transfer döneminde MLS ekibi Orlando City'den 3.5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a gelmişti.