Son dakika: Beşiktaş'ta Gökhan Töre Yeni Malatyaspor maçında yok

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçı öncesi Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku yaşanıyor... Beşiktaş'ta alt adalesinde 1. derecede yırtık oluşan Gökhan Töre, 1 hafta sahalardan uzak kalacak ve Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın 28 Ekim 2020 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.





Siyah beyazlılarda Gökhan Töre, Pazar günkü maçta sahadaki yerini alamayacak. Adalesinde problem yaşayan 28 yaşındaki oyuncu, takımının son antrenmanında da yer almadı.

Tecrübeli futbolcu bu sezon siyah beyazlılarla çıktığı 4 maçta 1 gole imza attı.