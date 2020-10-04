Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Menajeri İstanbul'da! Wellington Aparecido Martins Beşiktaş'a

Son dakika haberi: Menajeri 'da! 'a

çalışmalarını sürdüren 'tan sürpriz bir hamle geldi. Santrfor mevkisine takviye yapması beklenen siyah-beyazlılar, Sambacı ön libero Wellington için devreye girdi. basınından haberlere göre 29 yaşındaki futbolcunun menajerinin 'da olduğu ve görüşmelerin başladığı ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 12:48
Son dakika transfer haberi: Menajeri İstanbul'da! Wellington Aparecido Martins Beşiktaş'a

Transferde teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden 'ta sürpriz bir isim öne çıktı. Sağ bek mevkisini Rosier ile güçlendiren ve Aboubakar'ın yanına bir golcü takviyesi yapması beklenen siyah-beyazlıların, transferin kapanmasına sayılı günler kala Brezilyalı ön libero oyuncusu Wellington için devreye girdiği iddia edildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI
basınında yer alan Ajansspor'un derlediği haberlere göre; Siyah-beyazlı takım, Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Club Athletico Paranaense forması giyen Wellington () ile görüşmelere başladı.

MENAJERİ İSTANBUL'DA
Haberde, oyuncunun menajeri Marcelo Robalinho'nun Beşiktaş ile görüşmek için 'da olduğu belirtildi. Öte yandan Kara 'ın ön libero oyuncusu için 500 bin euro teklif ettiği öğrenildi.

29 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2020 Aralık ayında sona eriyor. Kulübü, Wellington'u satıp gelir elde etmek istiyor.

Daha önce , Internacional, Vasco da Gama gibi takımlarının da formasını giyen Brezilyalı oyuncu; bu sezon Athletico ile 15 maça çıktı ve skor üretemedi.



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