Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Nikola Kalinic Torino'ya imza atıyor

: 'ın gündemindeki Torino'ya imza atıyor

Vincent Aboubakar'ın yanına bir golcü takviyesi yapmak isteyen 'ta ismi ön plana çıkmıştı. Uzun süredir oyuncu ve kulubü 'le görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılara şoku geldi. Hırvat golcünün İtalyan ekibi Torino ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 10:23
Son dakika: Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Nikola Kalinic Torino'ya imza atıyor

Santrfor arayışlarında olan 'ın uzun süredir gündemini meşgul eden Hırvat golcü 'in Torino ile anlaştığı belirtiliyor.

'dan gelen haberlere göre Torino'nun ile anlaşmaya vardığı ve Nikola Kalinic ile imzaların 24 saat içinde atılacağı belirtildi. Torino'nun Bournemouth'tan Joshua King hamlesini gerçekleştirememesinden sonra yöneldiği Kalinic transferinde başarıya ulaştığı belirtiliyor.

Bu gelişmeler üzerine Kalinic'in 4 Ekim'de sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

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