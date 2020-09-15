 BİZE ULAŞIN
Haberler Beşiktaş Beşiktaş transferde gaza bastı! Sangare bitti Mert Yılmaz sırada

transferde gaza bastı! Sangare bitti sırada

çalışmalarını sürdüren , Antalyasporlu ’nin işini bitirdi. 2’de forma giyen genç sağ bek da sırada... | Son dakika transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:43 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50
Beşiktaş transferde gaza bastı! Sangare bitti Mert Yılmaz sırada

Siyah-beyazlılarda sağ bek operasyonunda sona gelindi. Siyahbeyazlıların yeni sağ beki Milli oyuncu oluyor. Siyah-beyazlılar 26 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı. Bonservis bedeli ve ödeme planında sağlanacak uzlaşmanın ardından milli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Nazım Sangare, geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giydi. Başarılı defans oyuncusu bu maçlarda takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

ALMANLAR İKNA OLDU
Bu arada Beşiktaş, 2 takımında forma giyen gurbetçi sağ bek oyuncusu 'ı kadrosuna katmaya çok yakın. Genç oyuncu için Bayern Münih'li yetkilileriyle bir araya gelen Beşiktaş yönetimi, Mert Yılmaz'ın bonservisi için Alman ekibi Bayern Münih ile 650 bin euro'yu 3 taksitte ödemek üzere el sıkıştı. Mert Yılmaz için kulübüyle anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar oyuncuyla yapılan görüşmelerde de son aşamaya gelindiği, tarafların 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Mert'in de kısa sürede 'a gelmesi bekleniyor.