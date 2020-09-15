Beşiktaş transferde gaza bastı! Sangare bitti Mert Yılmaz sırada

Siyah-beyazlılarda sağ bek operasyonunda sona gelindi. Siyahbeyazlıların yeni sağ beki Milli oyuncu Nazım Sangare oluyor. Siyah-beyazlılar 26 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı. Bonservis bedeli ve ödeme planında sağlanacak uzlaşmanın ardından milli futbolcu Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Nazım Sangare, geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giydi. Başarılı defans oyuncusu bu maçlarda takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

ALMANLAR İKNA OLDU

Bu arada Beşiktaş, Bayern Münih 2 takımında forma giyen gurbetçi sağ bek oyuncusu Mert Yılmaz'ı kadrosuna katmaya çok yakın. Genç oyuncu için Bayern Münih'li yetkilileriyle bir araya gelen Beşiktaş yönetimi, Mert Yılmaz'ın bonservisi için Alman ekibi Bayern Münih ile 650 bin euro'yu 3 taksitte ödemek üzere el sıkıştı. Mert Yılmaz için kulübüyle anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar oyuncuyla yapılan görüşmelerde de son aşamaya gelindiği, tarafların 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Mert'in de kısa sürede İstanbul'a gelmesi bekleniyor.