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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması! Sakatlık...

'tan açıklaması! ...

, 'in ilk haftasında maçında sakatlanan tecrübeli orta saha 'un sol adduktor longus adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 20:09 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 20:10
Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması! Sakatlık...

Kulübü, 'in ilk haftasında dün oynadıkları karşılaşmasında geçiren ve oyuna devam edemeyen 'un sol adduktor longus adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " takımımızın Süper Lig'in 1'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı maçta, uyluk iç adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol adduktor longus adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Özyakup'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.