Beşiktaş ile Karagümrük'ten transfer savaşı! Ezequiel Schelotto...

Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrası sağ bek bölgesine oyuncu arayışlarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Siyah beyazlı takımın, son olarak Brighton'da forma giyen Ezequiel Schelotto için devreye girdiği ifade edildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre; Kara Kartal'ın yanı sıra Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük de Schelotto'ya teklifte bulundu.

ÖNCELİĞİ SERIE A

İki Süper Lig ekibinin transfer etmek istediği 31 yaşındaki sağ bekin talipleri arasında Spartak Moskova ile Genoa da yer alıyor.

Tecrübeli futbolcunun önceliğinin İtalya'ya dönmek olduğu da dile getiriliyor.

BONSERVİSİ YOK

Kariyeri boyunca Banfield, Cesena, Atalanta, Catania, Inter, Sassuolo, Parma, Chievo ve Sporting'de top koşturan Ezequiel Schelotto, son olarak Brighton formasını terletti.