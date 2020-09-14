 BİZE ULAŞIN
Haberler Beşiktaş Beşiktaş ile Karagümrük'ten transfer savaşı! Ezequiel Schelotto...

ile Karagümrük'ten savaşı! ...

döneminin flaş ekipleri ile , 31 yaşındaki İtalyan sağ bek 'nun transferi için karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 18:34 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 18:45
Beşiktaş ile Karagümrük'ten transfer savaşı! Ezequiel Schelotto...

'ün ayrılığı sonrası sağ bek bölgesine oyuncu arayışlarını sürdüren için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Siyah beyazlı takımın, son olarak Brighton'da forma giyen için devreye girdiği ifade edildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre; 'ın yanı sıra 'in yeni ekiplerinden de Schelotto'ya teklifte bulundu.

ÖNCELİĞİ SERIE A

İki Süper Lig ekibinin etmek istediği 31 yaşındaki sağ bekin talipleri arasında ile Genoa da yer alıyor.

Tecrübeli futbolcunun önceliğinin 'ya dönmek olduğu da dile getiriliyor.

BONSERVİSİ YOK

Kariyeri boyunca Banfield, Cesena, Atalanta, Catania, Inter, Sassuolo, Parma, Chievo ve Sporting'de top koşturan Ezequiel Schelotto, son olarak Brighton formasını terletti.