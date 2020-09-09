Dorukhan için Udinese ısrarı
Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz için Udinese yine devreye girmeye hazırlanıyor.
Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz için Udinese yine devreye girmeye hazırlanıyor. İtalyan kulübü, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan ayrı kalan yıldız oyuncunun sağlık durumunu öğrendikten sonra harekete geçecek. Beşiktaş yönetimi, Udinese'den gelecek teklife odaklanırken; iyi bir rakam verilirse yıldız oyuncu Çizme kulübüne satılacak.
- 9.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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