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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Dorukhan için ısrarı

Dorukhan için Udinese ısrarı

ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan için yine devreye girmeye hazırlanıyor.

ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan için yine devreye girmeye hazırlanıyor. İtalyan kulübü, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan ayrı kalan yıldız oyuncunun sağlık durumunu öğrendikten sonra harekete geçecek. Beşiktaş yönetimi, Udinese'den gelecek teklife odaklanırken; iyi bir rakam verilirse yıldız oyuncu Çizme kulübüne satılacak.

  1. 9.9.2020
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