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Haberler Beşiktaş Josef de Souza bugün İstanbul’da!

de bugün ’da!

çalışmalarını sürdüren 'ta Fenerbahçeli eski futbolcu de 'dan gelen haber camiayı heyecanlandırdı. Transferi an meselesi olan Josef'in kısa süre içerisinde 'da olması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 23:55 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 06:50
Josef de Souza bugün İstanbul’da!

'a transferi an meselesi olan de , yaptığı son hareketle siyah-beyazlı taraftarları iyice heyecanlandırdı. Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabının profil fotoğrafını, bir tasarımcının paylaştığı Beşiktaş formalı görsel ile değiştirdi. Josef'in bu paylaşımı, oyuncuyla siyah-beyazlı kulüp arasındaki tüm pürüzlerin giderildiği şeklinde yorumlandı. Josef'in, bugün 'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş'a imza atması bekleniyor. Öte yandan Josef'in resmini değiştirmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, oyuncunun hesabını takip yağmuruna tuttu.

ÇİZME'DEN BASTOS İDDİASI
'da öncelik forvet transferi olsa da İtalyan medyası Beşiktaş'a stoper iddiasında bulundu. Çizme basını, Lazio forması giyen Bastos'un siyah-beyazlı ekibe çok yakın olduğunu duyurdu. 29 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralanacağı belirtildi.