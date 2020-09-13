Josef de Souza bugün İstanbul’da!

Beşiktaş'a transferi an meselesi olan Josef de Souza, yaptığı son hareketle siyah-beyazlı taraftarları iyice heyecanlandırdı. Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabının profil fotoğrafını, bir tasarımcının paylaştığı Beşiktaş formalı görsel ile değiştirdi. Josef'in bu paylaşımı, oyuncuyla siyah-beyazlı kulüp arasındaki tüm pürüzlerin giderildiği şeklinde yorumlandı. Josef'in, bugün İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş'a imza atması bekleniyor. Öte yandan Josef'in resmini değiştirmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, oyuncunun hesabını takip yağmuruna tuttu.

ÇİZME'DEN BASTOS İDDİASI

Kartal'da öncelik forvet transferi olsa da İtalyan medyası Beşiktaş'a stoper iddiasında bulundu. Çizme basını, Lazio forması giyen Bastos'un siyah-beyazlı ekibe çok yakın olduğunu duyurdu. 29 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralanacağı belirtildi.