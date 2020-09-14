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Mirin'i neden bıraktı? Flaş gerçek ortaya çıktı!

'ta Isimat Mirin'in kalma sebebi belli oldu. Siyah-beyazlılar, yeni sezonda kadroda düşünmediği Fransız stoper için Hatayspor'la el sıkıştı. Ancak Mirin ayrılmak istemeyince kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı. | Son dakika haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 17:38 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 17:38
Beşiktaş Mirin'i neden kadro dışı bıraktı? Flaş gerçek ortaya çıktı!

'ta yeni szon öncesi flaş bir kararla bırakılan Isimat Mirin hakkında flaş gerçek ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre Fransız stoperin transferi için Hatayspor ile anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Mirin'in 'a gitmek istememesi sonrasında oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

ÜCRETİ YARI YARIYA ÖDENECEKTİ
çalışmaları doğrultusunda Beşiktaş'la görüşen ve Mirin'i kadrosuna katmak isteyen Hatayspor, bu oyuncunun senelik ücreti konusunda da siyah-beyazlı ekiple anlaşmaya vardı. Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 275 bin Euro kazanan Mirin'in bu ücreti, iki kulüp arasında yarı yarıya ödenecekti ve kulüpler bu konuda el sıkıştı. Ancak Hatay'a gitmek istemeyen Fransız oyuncu, transfer olmamak için telefonlara yanıt vermeyince, Beşiktaş oyuncuyu kadro dışı bıraktı.