Beşiktaş Mirin'i neden kadro dışı bıraktı? Flaş gerçek ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta yeni szon öncesi flaş bir kararla kadro dışı bırakılan Isimat Mirin hakkında flaş gerçek ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre Fransız stoperin transferi için Hatayspor ile anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Mirin'in Hatay'a gitmek istememesi sonrasında oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

ÜCRETİ YARI YARIYA ÖDENECEKTİ

Transfer çalışmaları doğrultusunda Beşiktaş'la görüşen ve Mirin'i kadrosuna katmak isteyen Hatayspor, bu oyuncunun senelik ücreti konusunda da siyah-beyazlı ekiple anlaşmaya vardı. Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 275 bin Euro kazanan Mirin'in bu ücreti, iki kulüp arasında yarı yarıya ödenecekti ve kulüpler bu konuda el sıkıştı. Ancak Hatay'a gitmek istemeyen Fransız oyuncu, transfer olmamak için telefonlara yanıt vermeyince, Beşiktaş oyuncuyu kadro dışı bıraktı.