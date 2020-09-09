Genç Ersin'e Casillas örneği
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu ile bir görüşme yaptı ve kendisini Beşiktaş'ın Casillas'ı olarak gördüğünü söyledi.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu ile bir görüşme yaptı ve kendisini Beşiktaş'ın Casillas'ı olarak gördüğünü söyledi. Casillas'ın kendisinden çok daha genç bir yaşta Real Madrid'de birinci kaleci olarak kaleye geçtiğini hatırlatan Yalçın; yetenekleri olduğunu ama eksikleri de olduğunu anlattığı genç kaleciye, Casillas'ın ayak izlerini takip etmesi talimatlarını verdi.
- 9.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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