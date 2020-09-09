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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Genç Ersin'e Casillas örneği

Genç Ersin'e Casillas örneği

teknik direktörü Sergen Yalçın, ile bir görüşme yaptı ve kendisini Beşiktaş'ın Casillas'ı olarak gördüğünü söyledi.

teknik direktörü Sergen Yalçın, ile bir görüşme yaptı ve kendisini Beşiktaş'ın Casillas'ı olarak gördüğünü söyledi. Casillas'ın kendisinden çok daha genç bir yaşta Real Madrid'de birinci kaleci olarak kaleye geçtiğini hatırlatan Yalçın; yetenekleri olduğunu ama eksikleri de olduğunu anlattığı genç kaleciye, Casillas'ın ayak izlerini takip etmesi talimatlarını verdi.

  1. 9.9.2020
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