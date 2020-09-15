Beşiktaş Nikola Kalinic'le anlaşmaya vardı!

Beşiktaş aradığı forveti nihayet buldu, Nikola Kalinic... Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Aboubakar, Ze Luis, Papiss Cisse gibi isimlerle görüştükten sonra Atletico Madrid'in forveti Kalinic'in işini bitirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın alınmasına onay verdiği, Başkan Çebi ve yönetici Kocadağ'ın ardından yardımcı teknik adam Murat Şahin'in de Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamaların ardından Kalinic'de karar kılındı.

SIKI PAZARLIK YAPILDI

32 yaşındaki tecrübeli forvet için Atletico Madrid kulübü bonservis bedeli olarak 2 milyon euro'dan aşağıya düşmemişti. Ancak yapılan sıkı pazarlıkların ardından Kalinic için 1 senelik kiralama konusunda el sıkışıldı. Beşiktaş'ın Hırvat golcü için İspanyol ekibine 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtilirken, Kalinic'in de Beşiktaş'tan yıllık net 2 milyon euro, ayrıca 500 bin euro da performans bonusu alacağı öğrenildi. Kalinic'in bu hafta içerisinde İstanbul'a gelmek için uçak biletini aldığı ifade edildi.

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İtalyan ekibi Milan'dan Atletico Madrid'e transfer olan fakat beklentileri karşılayamayan Hırvat golcü, geçen sezon da Roma'ya kiralandı. Serie A'da da 15 mücadeleye çıkan Kalinic 5 gol atıp, 1 asist yapabildi.