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'le anlaşmaya vardı!

, uzun süredir peşinde olduğu ve kulübünü ikna etmeyi başardı. 32 yaşındaki Hırvat forvet için ’e 1 yıllık kiralama bedeli ödenecek. | Son dakika Beşiktaş haberleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:51 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50
Beşiktaş Nikola Kalinic'le anlaşmaya vardı!

aradığı forveti nihayet buldu, ... 'ın ayrılığının ardından uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Aboubakar, Ze Luis, gibi isimlerle görüştükten sonra 'in forveti Kalinic'in işini bitirdi. Teknik direktör 'ın alınmasına onay verdiği, Başkan Çebi ve yönetici Kocadağ'ın ardından yardımcı teknik adam Murat Şahin'in de maçı sonrası yaptığı açıklamaların ardından Kalinic'de karar kılındı.

SIKI PAZARLIK YAPILDI
32 yaşındaki tecrübeli forvet için Atletico Madrid kulübü bonservis bedeli olarak 2 milyon euro'dan aşağıya düşmemişti. Ancak yapılan sıkı pazarlıkların ardından Kalinic için 1 senelik kiralama konusunda el sıkışıldı. Beşiktaş'ın Hırvat golcü için İspanyol ekibine 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtilirken, Kalinic'in de Beşiktaş'tan yıllık net 2 milyon euro, ayrıca 500 bin euro da performans bonusu alacağı öğrenildi. Kalinic'in bu hafta içerisinde 'a gelmek için uçak biletini aldığı ifade edildi.

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İtalyan ekibi Milan'dan Atletico Madrid'e olan fakat beklentileri karşılayamayan Hırvat golcü, geçen sezon da Roma'ya kiralandı. Serie A'da da 15 mücadeleye çıkan Kalinic 5 gol atıp, 1 asist yapabildi.