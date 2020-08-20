Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
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Son dakika haberleri: İşte 'ın gündemindeki isimler!

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler!

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan yoğun maç temposu için rotasyonu bol bir kadro kurmak istiyor. N'sakala ve Mensah'ı kadrosuna katan kara kartal çalışmalarına hızla devam ediyor. Beşiktaş, 'ın belirlediği pozisyonlardaki eksikleri kapatmak için birçok isimle ve kulüpleriyle görüşüyor. Listede Davide Santon, Modeste ve Cervi gibi isimler yer alıyor. O listede yer alan futbolcular ve son durumları hakkında bilgiler haberimizde...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen , N'skala ve Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın listesi de oldukça yoğun.

ANTHONY MODESTE

Bir dönem Galatasaray'ın transfer etmek için uzun bir süre uğraş verdiği forvet , Beşiktaş'ın radarına girdi. Edinilen bilgilere göre Modeste Beşiktaş'a çok yakın.

KOITA

AEK maçına kadar forvet transferini tamamlamak isteyen Beşiktaş yetkilileri Kasımpaşa forması giyen 'yı gündemine aldı. Kulüp yetkilileri arasında ve oyuncuyla görüşmeler devam ediyor.

MUNIR

Siyah-beyazlıların geçen sezon Malaga'da forma giyen 31 yaşındaki Fas asıllı Munir için transfer teklifi yaptığı iddia edildi.

SAMUEL GRANDSIR

Beşiktaş'ın Monaco'nun 24 yaşındaki Fransız yıldızı Samuel Grandsir ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

DAVIDE SANTON

29 yaşındaki İtalyan futbolcu, siyah-beyazlı takımın transfer teklifine olumsuz yanıt verdi. Oyuncunun daha fazla süre alabileceği başka bir İtalyan takımına gitmek istediği öne sürüldü.

SAMAN GHODDOS

Fransa'da Ligue 2'ye düşürülen Amiens'in golcüsü , Beşiktaş'ın ilgisinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

LEMINA

Beşiktaş geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina'yı gündemine aldı. Ancak futbolcunun son paylaşımı Galatasaray'a daha yakın olduğu izlenimini yarattı.

FRANCO CERVI

Beşiktaş, Benfica forması giyen Arjantinli sol kanat oyuncusu Franco Cervi için Benfica ile görüşmelere başladı. Beşiktaş'ın iligisi oyuncunun menajeri tarafından da doğrulandı.

GÖKHAN TÖRE

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, siyah-beyazlı kulübün yeniden renklerine katmak istediği ile ilgili özel açıklamalarda bulundu. Başkan Gevrek, "Beşiktaş, Gökhan Töre'yi istiyorsa bonservis verecek. Kulüp tarafından resmi bir teklif gelmedi ama Sergen hoca beni arayıp Gökhan Töre'yi talep etti. Takasta maaşını karşılayabilecek oyuncu olursa, Beşiktaş'tan isteriz. Tyler Boyd ve Umut Nayir olabilir. Tabii ki maaşlarını ödeme gücümüz olması lazım. Gökhan Töre de bize Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi. Fakat dün (Önceki gün) kampta olması gerekiyordu, antrenmanlara çıkmazsa hukuki yollara başvuracağız" ifadelerini kullandı.

PAPISS CİSSE

Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor ile muhteşem bir performans sergileyen Beşiktaş flörtü sürüyor. Şuan boşta olan Cisse ile maaş konusunda bir anlaşmazlık olduğu iddia edildi.

  1. 20.08.2020
  2. Güncelleme: 20.08.2020 11:33
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