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20 Ağustos 2020, Perşembe
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'ın yeni transferi Welinton takımla birlikte yemekte!

Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton takımla birlikte yemekte!

'ın henüz resmen açıklanmayan transferi Welinton siyah-beyazlıların takım yemeğine katıldı. Brezilyalı stoper, 'ın hesabından paylaştığı fotoğrafta takımla birlikte yemek yerken görüntülendi.

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden , Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı stoperi Welinton ile her konuda anlaşmaya vardı. Transferi henüz resmen açıklanmayan ancak geçtiğimiz günlerde Beşiktaş 'nde görülen 31 yaşındaki savunma oyuncusu bu kez de takım yemeğine katıldı. Welinton Souza Silva'nın 'ın hesabında paylaştığı fotoğrafta takım arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi.



  1. 20.08.2020
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