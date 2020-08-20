Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton takımla birlikte yemekte!
Beşiktaş'ın henüz resmen açıklanmayan transferi Welinton siyah-beyazlıların takım yemeğine katıldı. Brezilyalı stoper, Güven Yalçın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta takımla birlikte yemek yerken görüntülendi.
Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı stoperi Welinton ile her konuda anlaşmaya vardı. Transferi henüz resmen açıklanmayan ancak geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde görülen 31 yaşındaki savunma oyuncusu bu kez de takım yemeğine katıldı. Welinton Souza Silva'nın Güven Yalçın'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafta takım arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi.
- 20.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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