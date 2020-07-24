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24 Temmuz 2020, Cuma
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'a dönüyor!

Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor!

Temmuz 2019'da bedelsiz şekilde Yeni 'ya giden ve 2 yıllık sözleşme yapan 'nin 'a dönme ihtimali doğdu. Siyah-beyazlılar, bonservisini alması halinde Gökhan Töre'nin dönüşüne onay verdi. 28 yaşındaki yıldız bu sezon Malatya'da 27 maça çıktı.

Teknik direktör 'ın ve yönetimin, bonservisini alması durumunda 28 yaşındaki kanat oyuncusunun dönüşüne sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon 27 maça çıkan Töre; 2 gol, 5 asistle oynadı. Kümede kalması zor olan 'da 'nin akıbeti de bu hafta sonu belli olacak. Siyah-beyazlı ekibe yeşil ışık yakan ve Yalçın'la yeniden çalışmak isteyen 28 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda forması giymeye yakın gözüküyor. Töre; Beşiktaş'ta 120 maçta 19 gol, 29 asist yapmıştı.

  1. 24.7.2020
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