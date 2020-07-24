Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ve yönetimin, bonservisini alması durumunda 28 yaşındaki kanat oyuncusunun dönüşüne sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon 27 maça çıkan Töre; 2 gol, 5 asistle oynadı. Kümede kalması zor olan Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre'nin akıbeti de bu hafta sonu belli olacak. Siyah-beyazlı ekibe yeşil ışık yakan ve Yalçın'la yeniden çalışmak isteyen 28 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Beşiktaş forması giymeye yakın gözüküyor. Töre; Beşiktaş'ta 120 maçta 19 gol, 29 asist yapmıştı.