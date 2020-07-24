Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor!
Temmuz 2019'da bedelsiz şekilde Yeni Malatya'ya giden ve 2 yıllık sözleşme yapan Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a dönme ihtimali doğdu. Siyah-beyazlılar, bonservisini alması halinde Gökhan Töre'nin dönüşüne onay verdi. 28 yaşındaki yıldız bu sezon Malatya'da 27 maça çıktı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ve yönetimin, bonservisini alması durumunda 28 yaşındaki kanat oyuncusunun dönüşüne sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon 27 maça çıkan Töre; 2 gol, 5 asistle oynadı. Kümede kalması zor olan Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre'nin akıbeti de bu hafta sonu belli olacak. Siyah-beyazlı ekibe yeşil ışık yakan ve Yalçın'la yeniden çalışmak isteyen 28 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Beşiktaş forması giymeye yakın gözüküyor. Töre; Beşiktaş'ta 120 maçta 19 gol, 29 asist yapmıştı.
- 24.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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