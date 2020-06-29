Beşiktaş'tan Andre Pinto harekatı!
Beşiktaş'ta yönetici Erdal Torunoğulları'nın yanlışlıkla ifşa ettiği Portekizli stoper Andre Pinto ile 800 bin euro imza parası ve 600 bin euro maaşla 3 yıllık anlaşıldığı belirtildi.
Beşiktaş'ta önceki gün, yönetici Erdal Torunoğulları bir yanlışlık yapıp WhatsApp durumunda stoper Andre Pinto'nun bilgilerini paylaşmıştı. Bu paylaşımı hemen kaldıran Torunoğulları, futbolcu bilgisinin bir menajerden geldiğini, oyuncuyla ilgilenmediklerini belirtmişti. Ancak son gelen iddialara göre Kartal, Portekizli savunmacı ile çoktan anlaştı... Hatta futbolcunun alacağı ücret bilgisi bile kulislerde konuşulmaya başladı. Buna göre siyah-beyazlıların şu an boşta olan 30 yaşındaki Pinto ile 800 bin euro imza parası karşılığı el sıkıştığı öne sürüldü. Sözleşmenin 3 yıllık olacağı, Portekizli'nin ise yıllık 600 bin euro civarında bir rakam kazanacağı kaydedildi.
EL FETİH'LE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Son olarak Andre Pinto ve menajerinin birkaç hafta içinde İstanbul'a gelerek işi resmiyete dökeceği bilgisi paylaşıldı. Futbola Porto altyapısında başlayan ve Portekiz'de Santa Clara, Setuba, Portimonense, Olhanense gibi takımlarda kiralık oynadıktan sonra Yunanistan'da Panathinaikos'a bedelsiz olarak giden 1.94'lük stoper, 2 sezon sonra Braga ile tekrar ülkesine döndü ve 2017'de de Sportig'e geçiş yaptı. 2019'a kadar oynadığı Sporting'den geçtiğimiz yaz Al-Fateh'e gitmek için ayrılan defans oyuncusu, şubat ayında kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.
- 29.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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