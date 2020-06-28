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28 Haziran 2020, Pazar
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için masaya oturuyor!

Beşiktaş Kerim Alıcı için masaya oturuyor!

, 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen 'nın transferine son noktayı koymaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın hafta içinde 'e gelerek Altınordulu yöneticilerle masaya oturması bekleniyor.

1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da forma giyen sağ bek 'nın 'a transferinin hafta içinde netlik kazanması bekleniyor. Uzun süredir Kerim'i takip eden siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde genç savunmacının işini bitirmek için atağa kalkacağı belirtildi. Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın hafta içinde 'e gelerek Kerim transferi için Altınordu Başkanı 'la masaya oturacağı bildirildi.

'den Westerlo'ya kiralanan Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi olan 23 yaşındaki Kerim, 1'inci Lig'de toplam 83 maçta 3 gol kaydetti. Futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Altınordu, bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun bir sonraki satışından da pay talep edecek. Kerim'in ikizi Barış, 2018'de Berke Özer'le birlikte Altınordu'dan Fenerbahçe'ye olmuştu.

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  1. 28.06.2020
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