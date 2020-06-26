Rapid Bükreş'in yeni başkanı: Pancu!
Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması giymiş olan ve Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelede penaltı kurtararak 'Kadıköy Panteri' lakabını alan golcü oyuncu Pancu, Rapid Bükreş takımının kulüp başkanı oldu.
Bir dönem Beşiktaş forması giyen eski futbolcu Daniel Gabriel Pancu, Romanya 2. Ligi takımlarından Rapid Bükreş'in başkanı oldu.
Eski Rumen milli oyuncu Pancu, aktif kariyerinin büyük bölümünde forma giydiği ve 2018'in ekim ayından 2020'nin mart ayına kadar teknik direktörlüğünü üstlendiği kulübün başkanlığını da yapacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkanlık görevini, Ovidiu Burca'dan sonra Pancu üstlenecek.
42 yaşındaki Pancu, 2002'den 2006'ya kadar oynadığı Beşiktaş'ın 100. yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
- 26.06.2020
- Güncelleme: 26.06.2020 13:50
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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