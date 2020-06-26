Rapid Bükreş'in yeni başkanı: Pancu! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş 'Kadıköy Panteri' kulüp başkanı oldu!

'in yeni başkanı: Pancu!

Rapid Bükreş'in yeni başkanı: Pancu!

Daha önce 'de forması giymiş olan ve ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelede penaltı kurtararak 'Kadıköy Panteri' lakabını alan golcü oyuncu Pancu, takımının kulüp başkanı oldu.

Bir dönem forması giyen eski futbolcu Daniel Gabriel Pancu, Romanya 2. Ligi takımlarından 'in başkanı oldu.

Eski Rumen milli oyuncu Pancu, aktif kariyerinin büyük bölümünde forma giydiği ve 2018'in ekim ayından 2020'nin mart ayına kadar teknik direktörlüğünü üstlendiği kulübün başkanlığını da yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkanlık görevini, Ovidiu Burca'dan sonra Pancu üstlenecek.

42 yaşındaki Pancu, 2002'den 2006'ya kadar oynadığı Beşiktaş'ın 100. yılında şampiyonluğu yaşamıştı.

  1. 26.06.2020
  2. Güncelleme: 26.06.2020 13:50
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