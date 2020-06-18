Domagoj Vida gerçeği yıllar sonra ortaya çıktı! Beşiktaş'a 3 milyon euro...

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Buna göre siyah beyazlı futbolcu, eğer başka bir takıma transfer olsaydı Beşiktaş'a 3 milyon euro tazminat ödeyecekti.

Prosto-sport.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgiler şu şekilde;

"2017 yılında Domagoj Vida, Dinamo'nun sahiplerini aldattı. Hırvat futbolcunun Dinamo'dan ayrılışının perde arkası ortaya çıktı. Vida'nın, Dinamo ile sözleşmesinin bitimine 6 ay kala Beşiktaş ile anlaştığı basına yansımıştı.

Ancak oyuncu, bu anlaşmayı reddederken, herhangi bir transfere dair imza atmadığını Ukrayna basınına aktarmıştı. Aynı zamanda 2017 yılında Dinamo, İtalya Serie A devi Inter'den bir teklif almıştı. İtalyanlar, transfer için Dinamo Kiev'e 5 milyon euro ödemeye hazırdı.

BEŞİKTAŞ İLE ÖN SÖZLEŞME YAPTI

Ancak anlaşıldı ki Dinamo ile sözleşmesinin bitimine 6 ay kala Vida, Beşiktaş ile ön sözleşme yaptı. Buna göre Hırvat yıldız, Beşiktaş ile sözleşme imzalamayı reddedip anlaşmayı ihlal etseydi, siyah beyazlılara 3 milyon euro ödemek zorunda kalacaktı.

DINAMO PARA KAZANAMADI

Netice itibariyle Vida, Inter'in teklifini reddetti ve Beşiktaş'ı tercih etti. Bu sayede Dinamo, oyuncu için kasasına herhangi bir ücreti koyamadı."