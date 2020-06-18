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18 Haziran 2020, Perşembe
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gerçeği yıllar sonra ortaya çıktı! 'a 3 milyon euro...

Domagoj Vida gerçeği yıllar sonra ortaya çıktı! Beşiktaş'a 3 milyon euro...

2017 yılında Dinamo Kiev'den ayrılarak 'a olan ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Buna göre Hırvat yıldız, tazminat ödememek için siyah beyazlıları tercih etmek zorunda kalmış. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın Hırvat yıldızı ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Buna göre siyah beyazlı futbolcu, eğer başka bir takıma olsaydı Beşiktaş'a 3 milyon euro tazminat ödeyecekti.

Prosto-sport.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgiler şu şekilde;

"2017 yılında Domagoj Vida, Dinamo'nun sahiplerini aldattı. Hırvat futbolcunun Dinamo'dan ayrılışının perde arkası ortaya çıktı. Vida'nın, Dinamo ile sözleşmesinin bitimine 6 ay kala Beşiktaş ile anlaştığı basına yansımıştı.

Ancak oyuncu, bu anlaşmayı reddederken, herhangi bir transfere dair imza atmadığını Ukrayna basınına aktarmıştı. Aynı zamanda 2017 yılında Dinamo, İtalya Serie A devi Inter'den bir teklif almıştı. İtalyanlar, transfer için Dinamo Kiev'e 5 milyon euro ödemeye hazırdı.

BEŞİKTAŞ İLE ÖN SÖZLEŞME YAPTI
Ancak anlaşıldı ki Dinamo ile sözleşmesinin bitimine 6 ay kala Vida, Beşiktaş ile ön sözleşme yaptı. Buna göre Hırvat yıldız, Beşiktaş ile sözleşme imzalamayı reddedip anlaşmayı ihlal etseydi, siyah beyazlılara 3 milyon euro ödemek zorunda kalacaktı.

DINAMO PARA KAZANAMADI
Netice itibariyle Vida, Inter'in teklifini reddetti ve Beşiktaş'ı tercih etti. Bu sayede Dinamo, oyuncu için kasasına herhangi bir ücreti koyamadı."

  1. 18.06.2020
  2. Güncelleme: 18.06.2020 18:21
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