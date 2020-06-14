Beşiktaş'tan eski basketbolcu Benjamin McGilmer için başsağlığı mesajı

Beşiktaş Kulübü, Türkiye'de 1976-1987 yılları arasında forma giyen forma giyen ve bugün vefat eden eski basketbolcu Ben McGilmer için bir başsağlığı mesajı yayınladı.
Ülkemizde 1976-1987 yılları arasında sırasıyla Galatasaray, Yenişehir, Beşiktaş ve Şekerspor'da basketbol oynayan Benjamin McGilmer, ABD'de yaşamını yitirdi.
Beşiktaş, 4 sezon boyunca siyah-beyazlı formayı terleten McGilmer için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "Erkek Basketbol Takımımızın formasını dört sezon boyunca giyen (1980-84) Birleşik Amerikalı basketbolcu Benjamin McGilmer'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. McGilmer'ın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
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