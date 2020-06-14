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14 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Ahmet Nur Çebi açıkladı! Gökhan ve Caner...

'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması!

Ahmet Nur Çebi'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması!

Başkanı katıldığı canlı yayında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Gündeme dair birçok konuya değinen Çebi, gerçekleştirilen kampanyanın ve kulübün ekonomik durumu ve Gökhan-Caner konusunda birçok merak edilen duruma açıklık getirdi. İşte Ahmet Nur Çebi'nin o açıklamaları...

A Spor'da katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan , birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan pandemi sürecini değerlendiren Çebi, "Pandemiden önce de 'ın ekonomisi çok iyi değildi, tüm kulüplerde bu böyle" ifadelerini kullandı.

ŞOVU BIRAKMAKLIYIZ!
"Kulüp yoksa futbolcu yok, futbolcu yoksa kulüp yok." diyen Ahmet Nur Çebi "Biz bir ekibiz, kendileriyle oturup görüşeceğiz. Kulüpler artık kendi altyapılarına yönelmeli. Artık şov yapmayı, popülist davranmayı bırakmalıyız." şeklinde konuştu.

SON 3 YILIN TRANSFERLERİNDE BEN YOKTUM!
Kulüplerin kurtuluş reçetelerinin geçmişi denetlemek olduğunu belirten Çebi, "Benden sonra gelecek yönetimin beni denetlemesini istiyorum. Benim görevim Ümraniye'deydi. Ben son 3 yılda transferlerin içinde hiç olmadım." dedi.

KAMPANYADA SON DURUM NE?
Yaşanan ekonomik buhrandan çıkabilmek adına başlatılan 'Bırakmam Seni Beşitaş'ım' isimli kampanyadan da bahseden Çebi, "Bağış kampanyasında 2 günde 200 binin üzerinde SMS aldık. Benim bir davam var. Ben 'ı bağımsız kılmak istiyorum. 'nın önüne gidip taahhütler altına girmek istemiyorum. Gelir-gideri dengelemiş bir yapı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

Giderlerinin azaltılması gerektiğini belirten Başkan, "Bizim giderlerimizin bir şekilde aşağı inmesi lazım. Futbolcularımızın çoğunun 2 sene sözleşmesi var. Örnek veriyorum 3 milyon alan bir oyuncunun gitmesine yakın scout ekibimiz onun yerine 1 milyon alan birisini bulursa ve bunu bir şekilde devam ettirirsek faaliyet giderlerimiz 60 milyondan 25-30 milyona inmiş olacak." dedi.

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GÖKHAN VE CANER AÇIKLAMASI!
Son günlerde gündemde olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin konusuna da değinen Başkane Ahmet Nur Çebi "Personelimizin Şubat ayı sonuna kadar ödemelerini gerçekleştirdik. Ben buraya ilk geldiğimde 100 milyon TL'ye yakın para verdim. Ben futbolcularıma pandeminin sonuçlarının sıkıntılı olduğunu söyledim. Şimdi değil Temmuz ayının sonunda cevaplarını vermelerini istedim. Hoca'mın istediği tüm oyuncularla oturup konuşacağız. Gökhan ve Caner'le de anlaşma sağlarsak anlaşırız." şeklinde konuştu.

ABDULLAH AVCI KONUSU!
Abdullah Avı konusuna da değinen Çebi "Kendisi iş bulana kadar bizim ödemeleri yapma mükellefliğimiz var. 3 senelik sözleşmesi vardı. Bizi şu saate kadar üzmedi." dedi.

TALISCA TAKIMA DÖNÜYOR MU?
Daha önce siyah-beyazlı formayı giymiş ve futboluyla taraftarın sevgilisi haline gelmiş Talisca için de açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, "Talisca çok başarılıydı. Gelip oynamak istiyorsa bütçemiz belli. Oraya sığıyorsa gelmesini isterim." ifadelerini kullandı.

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  1. 14.06.2020
  2. Güncelleme: 14.06.2020 14:24
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