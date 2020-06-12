Beşiktaş'tan yardım kampanyası! "Bırakmam seni"
Beşiktaş, ekonomik olarak dar boğazda olmasından dolayı önemli bir kampanyaya imza attı. Siyah beyazlılar, "Bırakmam seni" sloganıyla başlattığı bağış kampanyasını taraftarına özel bir reklam filmiyle duyurdu.
Beşiktaş, kulübe mali açıdan destek sağlamak amacıyla bir süredir beklemede tuttuğu projeyi hayata geçirdi. Daha önce martta devreye sokulmak istenmesine rağmen Covid-19 yüzünden askıya alınan projenin başında 2. başkan Adnan Dalgakıran var.
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