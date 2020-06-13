Balotelli'nin menajeri Raiola'dan resmi Beşiktaş sözleri! O görüşme...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek siyah beyazlılar, bir yandan zirve umudunu sürdürürken diğer yandan da transfer için çalışıyor. Kısa süre önce Brescia'dan ayrıldığı ifade edilen Balotelli'yi istediği bilinen Kara Kartal için bombayı menajer Mino Raiola patlattı ve o görüşmeyi açıkladı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah beyazlılar, transferde büyük oynuyor...
Kısa süre önce Brescia ile sözleşmesi sonlandırıldığı aktarılan Balotelli'nin adı artık Beşiktaş ile daha güçlü geçiyor.
İtalyan basını, konu ile ilgili yaptığı haberde Balotelli'nin menajeri Raiola'nın, Beşiktaş ile ilgili yaptığı konuşmayı sayfalarına taşıdı.
Balotelli'nin Brescia'daki kavgalı ayrılığının ardından İtalya'da piyasasının son bulduğunu duyuran Raiola, Beşiktaş ve Marsilya'nın oyuncuyla ilgilendiğini açıkladı.
"BOATENG İLE KONUŞTU!"
Raiola, konuşmasında Balotelli'nin Boateng'e ulaştığını dile getirirken şu sözleri aktardı;
"Süper Mario'nun geleceği ne mi olacak? İtalya'da olmayacağı kesin. Ülkemizde artık bir piyasası yok. Brescia'daki kötü gidişten sonra hiçbir İtalyan takımı onu alarak bir kumar oynamak istemiyor.
Ancak, Balo hala tercihlerini yurt dışından yana kullanabilir. Ülkemizin dışında hala bir pazarı var. Nerede mi? Fransa'da, Türkiye'de ve biraz da Çin'de.
Süper Mario Marsilya'ya dönebilir ya da arkadaşı Rudi Garcia'nın yanına, Lyon'a gidebilir.
Ayrıca, Balotelli Beşiktaş'taki arkadaşı Kevin Prince Boateng'e de konu ile ilgili ulaştı."
- 13.06.2020
- Güncelleme: 13.06.2020 16:56
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Balotelli'nin menajeri Raiola'dan resmi Beşiktaş sözleri! O görüşme... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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