Balotelli'nin menajeri Raiola'dan resmi Beşiktaş sözleri! O görüşme...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah beyazlılar, transferde büyük oynuyor...

Kısa süre önce Brescia ile sözleşmesi sonlandırıldığı aktarılan Balotelli'nin adı artık Beşiktaş ile daha güçlü geçiyor.

İtalyan basını, konu ile ilgili yaptığı haberde Balotelli'nin menajeri Raiola'nın, Beşiktaş ile ilgili yaptığı konuşmayı sayfalarına taşıdı.

Balotelli'nin Brescia'daki kavgalı ayrılığının ardından İtalya'da piyasasının son bulduğunu duyuran Raiola, Beşiktaş ve Marsilya'nın oyuncuyla ilgilendiğini açıkladı.

"BOATENG İLE KONUŞTU!"

Raiola, konuşmasında Balotelli'nin Boateng'e ulaştığını dile getirirken şu sözleri aktardı;

"Süper Mario'nun geleceği ne mi olacak? İtalya'da olmayacağı kesin. Ülkemizde artık bir piyasası yok. Brescia'daki kötü gidişten sonra hiçbir İtalyan takımı onu alarak bir kumar oynamak istemiyor.

Ancak, Balo hala tercihlerini yurt dışından yana kullanabilir. Ülkemizin dışında hala bir pazarı var. Nerede mi? Fransa'da, Türkiye'de ve biraz da Çin'de.

Süper Mario Marsilya'ya dönebilir ya da arkadaşı Rudi Garcia'nın yanına, Lyon'a gidebilir.

Ayrıca, Balotelli Beşiktaş'taki arkadaşı Kevin Prince Boateng'e de konu ile ilgili ulaştı."