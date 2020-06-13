Beşiktaşlı golcü Belçika'da gündem oldu! O ismin halefi...
Beşiktaş'ın sezon başında Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin, Belçika'da transferin gözdesi olmuş durumda. Kanadalı yıldızın her geçen gün taliplerinin arttığı ifade edilirken, Royal Antwerp'in, Mbokani yerine Larin'i tercih edeceği ifade edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'e kiraladığı Larin, paylaşılamıyor.
Daha önce Rus ekibi CSKA Moskova'nın oyuncu için resmi teklifte bulunduğu ifade edilmişti. Bu kez Larin'in peşine Royal Antwerp girdi.
Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Antwerp yönetimi, Mbokani'nin ayrılığı sonrasında en az onun kadar gol atabilecek bir ismi arıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mbokani'yi takımda tutmak isteyen Belçikalı yöneticiler, oyuncunun istediği kontratı önermiyor.
Kendisine 2 yıllık yeni sözleşme teklif edilmesi halinde imzayı atacağı bilinen Mbokanı'nin Antwerp ile yol ayrımında olduğu ifade edildi.
Öte yandan Kongolu golcünün olası ayrılığı sonrasında kulüp yönetimi, ibreyi bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Cyle Larin'e çevirecek. Kanadalı golcü bu sezon Belçika Ligi'nde 9 gol 11 asistle oynamıştı.
BONSERVİSİNİ YAZDILAR
Öte yandan Antwerp'in Larin'i kadrosuna katmak istemesi halinde Beşiktaş'a 2.5 milyon euroluk bonservis ödemesi gerektiği ifade edildi.
- 13.06.2020
- Güncelleme: 13.06.2020 14:32
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaşlı golcü Belçika'da gündem oldu! O ismin halefi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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