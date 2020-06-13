Beşiktaşlı golcü Belçika'da gündem oldu! O ismin halefi...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'e kiraladığı Larin, paylaşılamıyor.

Daha önce Rus ekibi CSKA Moskova'nın oyuncu için resmi teklifte bulunduğu ifade edilmişti. Bu kez Larin'in peşine Royal Antwerp girdi.

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Antwerp yönetimi, Mbokani'nin ayrılığı sonrasında en az onun kadar gol atabilecek bir ismi arıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mbokani'yi takımda tutmak isteyen Belçikalı yöneticiler, oyuncunun istediği kontratı önermiyor.

Kendisine 2 yıllık yeni sözleşme teklif edilmesi halinde imzayı atacağı bilinen Mbokanı'nin Antwerp ile yol ayrımında olduğu ifade edildi.

Öte yandan Kongolu golcünün olası ayrılığı sonrasında kulüp yönetimi, ibreyi bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Cyle Larin'e çevirecek. Kanadalı golcü bu sezon Belçika Ligi'nde 9 gol 11 asistle oynamıştı.

BONSERVİSİNİ YAZDILAR

Öte yandan Antwerp'in Larin'i kadrosuna katmak istemesi halinde Beşiktaş'a 2.5 milyon euroluk bonservis ödemesi gerektiği ifade edildi.