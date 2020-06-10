Beşiktaş'ta Leyor Fer harekatı! Girişimler başladı

Beşiktaş, Feyenoord ile sözleşmesinin bitimine sayılı günler kala Leroy Fer'i bir kez daha gündemine aldı. Siyah-beyazlılar daha önce de istediği oyuncu için bir kez daha devreye girdi. 30 yaşındaki orta saha için yönetimin nabız yokladığı belirtildi. Geçen sezon Swansea City'den bedelsiz olarak kırmızı-beyazlılara katılan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun dönem bitiminde kontratının tamamlanacak olması sebebiyle harekete geçen Torunoğulları, transferde büyük aşama kaydetti. Tecrübeli yönetici, 1 yıllık opsiyonu bulunan oyuncuya bu maddeyi kullandırmayıp Kartal yapmayı planlıyor. Sezon başında bedelsiz geldiği Feyenoord'da bu sezon 34 maça çıkan Fer, 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Fer, iki ayağını da kullanabiliyor.