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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Enobakhare sürprizi

Enobakhare sürprizi

Tuttomercato, Wolverhampton ile sözleşmesini sonlandıran 22 yaşındaki forvetin yolunda olduğunu duyurdu. ile Yunan temsilcisi da ilgileniyor.

'ta çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu sezonun başında ve ara transfer döneminde forvet arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, aradığı ismi 'de buldu. Transferde ağırlıklı olarak bonservisi elinde olan futbolculara yönelmesi beklenen Beşiktaş için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Tuttomercato'nun haberine göre siyah beyazlı ekip, Wolverhampton Wanderers (Wolves) ile olan sözleşmesini sonlandıran ile ilgileniyor. Yunan ekibi da Enobakhare transferi için ısrarcı.

ÜÇ FARKLI TAKIMA KİRALANDI

2015'te Wolves kadrosuna katılan 1998 doğumlu oyuncu, 'e yükseldikleri süreçte önemli bir katkı vermişti. Ancak Nuno Espirito Santo'nun göreve gelmesiyle birlikte rotasyonda gerilere düştü. Son iki yılda üç farklı takıma kiralanan Nijeryalı oyuncu en son Wigan'a gitmiş ama orada beklentileri karşılayamamıştı. Geçen sezon devre arasında kiralandığı Coventry City'de ise fark yarattı ve kulüp onu 2018-19 sezonunun en iyi genç oyuncusu seçti. 1.80 boyundaki Enobakhare sağ ayağını kullanıyor.

SHORUNMU ÖNERDİ

Daha önce Beşiktaş'ta forma giyen Ike Shorunmu'nun Nijeryalı Bright Enobakhare'yi önerdiği ama 'ın veto ettiği ifade edilmişti. İngiliz basını Beşiktaş'ın hali hazırda boşta olan Bright Enobakhare'yi denenmek üzere 'a davet ettiğini de iddia etti.
Wolverhampton formasıyla A takımda 49 maçta görev yapan Ganalı oyuncu, 3 gol attı, 1 asist yaparak sadece 4 gole katkı sağlayabildi. Enobakhare, İngiliz temsilcisinin altyapısında ise toplam 28 maçta 10 gol attı, 4 de asist yaptı. Bu sezon toplam 3 resmi maçta 131 dakika forma giyen genç oyuncu gol atamadı.

  1. 6.6.2020
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