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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Caner Erkin'den canlı yayında itiraf! Şükran Ovalı'yı ikna etmek için...

'den canlı yayında itiraf! 'yı ikna etmek için...

Caner Erkin'den canlı yayında itiraf! Şükran Ovalı'yı ikna etmek için...

'ın başarılı sol beki 'den katıldığı bir canlı yayınında şok itiraf geldi. Caner Erkin, eşi 'nın kendisini reddettiğini ve onu ikna etmek için kapısında çok yattığını açıkladı.

'ın yıldız futbolcusu , üzerinden yayınlanan bir canlı yayına konuk oldu. Caner Erkin eşi ile ilgili flaş sözler söyledi ve itirafta bulundu. Caner Erkin ve Şükran Ovalı, 2017 yılında Roma'da dünya evine girmişti. 2018 yılında da kızları Mihran Ela dünyaya gelmişti.

"ŞÜKRAN'IN KAPISINDA ÇOK YATTIM"

Caner Erkin katıldığı Instagram canlı yayınında, "İlişki öncesi beni çok reddetti" dedi. ünlü futbolcu, eşi Şükran Ovalı ile ilgili, "Beni çok reddetti. Önce beraber olmak, sonra evlenmek için çok uğraştım. Kapısında yattım, sokağında gezdim. İnadım sayesinde ikna oldu." ifadelerini kullandı.

  1. 28.05.2020
  2. Güncelleme: 29.05.2020 02:43
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