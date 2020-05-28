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28 Mayıs 2020, Perşembe
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test sonuçlarını duyurdu!

Beşiktaş corona virüsü test sonuçlarını duyurdu!

Süper lig ekiplerinden 'ta teknik heyet, futbolcular ve tesis çalışanlarına (Covid-19) testi yapılmıştı. Siyah-beyazlı kulüp test sonuçlarının tamamının negatif çıktığını açıkladı.

testine giren 'tan sevindirici haber geldi. Siyah-beyazlılarda rutin olarak Covid-19 testine tabi tutulan futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarının tamamının test sonucu negatif çıktı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA:

27 Mayıs Çarşamba günü; teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.

Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir.

Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  1. 28.05.2020
  2. Güncelleme: 28.05.2020 14:20
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