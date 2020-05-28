Beşiktaş corona virüsü test sonuçlarını duyurdu!
Süper lig ekiplerinden Beşiktaş'ta teknik heyet, futbolcular ve tesis çalışanlarına corona virüsü (Covid-19) testi yapılmıştı. Siyah-beyazlı kulüp test sonuçlarının tamamının negatif çıktığını açıkladı.
Corona virüsü testine giren Beşiktaş'tan sevindirici haber geldi. Siyah-beyazlılarda rutin olarak Covid-19 testine tabi tutulan futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarının tamamının test sonucu negatif çıktı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA:
27 Mayıs Çarşamba günü; teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.
Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir.
Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 28.05.2020
- Güncelleme: 28.05.2020 14:20
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