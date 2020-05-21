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21 Mayıs 2020, Perşembe
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'ta hazırlıklar sürüyor

Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

Takıma yapılan corona virüsü testlerinin negatif çıkmasının ardından çalışmalarına kaldığı yerden başlayan , bu akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

, lig hazırlıklarına devam ediyor. BJK 'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının yer aldığı program uygulandı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın saat 10.00 ve 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

  1. 21.05.2020
  2. Güncelleme: 21.05.2020 19:42
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