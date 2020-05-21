Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
Takıma yapılan corona virüsü testlerinin negatif çıkmasının ardından çalışmalarına kaldığı yerden başlayan Beşiktaş, bu akşam yaptığı antrenmanla Süper Lig hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş, lig hazırlıklarına devam ediyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının yer aldığı program uygulandı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın saat 10.00 ve 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
- 21.05.2020
- Güncelleme: 21.05.2020 19:42
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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