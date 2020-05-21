Beşiktaş'tan takıma gençlik aşısı! 16'lık yıldız...

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına hız veren ekiplerden biri de Beşiktaş. Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesinin ardından yükselen bir grafik yakalayan siyah-beyazlılar, özellikle önümüzdeki sezon için şampiyon bir kadro kurma gayretinde. Bu yönde çalışmalarını sürdüren Kartal'ın gündemine flaş bir isim geldi. İşte transfer harekatının detayları...