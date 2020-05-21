Beşiktaş'tan takıma gençlik aşısı! 16'lık yıldız...
Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına hız veren ekiplerden biri de Beşiktaş. Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesinin ardından yükselen bir grafik yakalayan siyah-beyazlılar, özellikle önümüzdeki sezon için şampiyon bir kadro kurma gayretinde. Bu yönde çalışmalarını sürdüren Kartal'ın gündemine flaş bir isim geldi. İşte transfer harekatının detayları...
21 Mayıs 2020 Perşembe 13:51
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Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için planlamasını oluşturan Siyah-Beyazlılar, çalışmalarını sürdürüyor. Alman kaleci Loris Karius'un ayrılığı sonrasında; Başakşehir'den Volkan Babacan ve Samsunspor'dan da Nurullah Aslan için girişimlerde bulunan Kara Kartal, Aytemiz Alanyaspor'un sok beki N'Sakala'yla da söz kesti.
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Kale ve savunma hattının ardından Beşiktaş, orta saha için de harekete geçti.
Kayserispor'dan ilk olarak Bernard Mensah için düğmeye basan Kara Kartal'ın, Sarı- Kırmızılılar'ın genç yıldız adayı Emre Demir'i de gözüne kestirdiği ortaya çıktı.
FARKLI BÖLGELERDE OYNUYOR Fanatik'in haberine göre Kayserispor'da bu sezon 13 karşılaşmaya çıkıp 1 gollük performans sergileyen 16 yaşındaki 10 numara, sağ ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor.
Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1,75'lik futbolcu için Kara Kartal'ın, sezon sonunda Kayseri'nin kapısını resmen çalması bekleniyor.