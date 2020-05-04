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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Menajerler önerdi! 'a Meksikalı kanat

Menajerler önerdi! Beşiktaş'a Meksikalı kanat

çalışmalarını sürdüren 'ın listesine bir yeni isim daha eklendi. 'te top koşturan Meksikalı kanat , siyah-beyazlı ekibe önerildi.

Siyah-beyazlıların listesine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Menajerler 'a 'nın takımından ayrılma kararı alan 'ı önerdi.

'da yaşayan menajeri Yasin Kızıl tarafından siyah-beyazlılara önerilen Meksikalı oyuncunun adı bir süredir Avrupa'nın üst düzey takımlarıyla anılıyor.

Roma ve Wolfsburg'u reddettiği yönünde haberler çıkan Meksikalı sağ kanat oyuncusu en son, "Ortaya çıkan haberler normal. Takımlara beni yakıştırmaya çalışma işinin nasıl ele alındığını hepimiz biliyoruz. Bildiğim tek gerçek transferim kader. Söylentiler bir kenara bırakalım, önümüzdeki günlerde net kararımızı vereceğiz" ifadesini kullandı.

  1. 4.5.2020
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