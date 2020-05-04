Menajerler önerdi! Beşiktaş'a Meksikalı kanat
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesine bir yeni isim daha eklendi. Tigres'te top koşturan Meksikalı kanat Jürgen Damm, siyah-beyazlı ekibe önerildi.
Siyah-beyazlıların transfer listesine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Menajerler Beşiktaş'a Meksika'nın Tigres takımından ayrılma kararı alan Jürgen Damm'ı önerdi.
Almanya'da yaşayan menajeri Yasin Kızıl tarafından siyah-beyazlılara önerilen Meksikalı oyuncunun adı bir süredir Avrupa'nın üst düzey takımlarıyla anılıyor.
Roma ve Wolfsburg'u reddettiği yönünde haberler çıkan Meksikalı sağ kanat oyuncusu en son, "Ortaya çıkan haberler normal. Takımlara beni yakıştırmaya çalışma işinin nasıl ele alındığını hepimiz biliyoruz. Bildiğim tek gerçek transferim kader. Söylentiler bir kenara bırakalım, önümüzdeki günlerde net kararımızı vereceğiz" ifadesini kullandı.
- 4.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Menajerler önerdi! Beşiktaş'a Meksikalı kanat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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