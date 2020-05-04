Menajerler önerdi! Beşiktaş'a Meksikalı kanat

Siyah-beyazlıların transfer listesine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Menajerler Beşiktaş'a Meksika'nın Tigres takımından ayrılma kararı alan Jürgen Damm'ı önerdi.

Almanya'da yaşayan menajeri Yasin Kızıl tarafından siyah-beyazlılara önerilen Meksikalı oyuncunun adı bir süredir Avrupa'nın üst düzey takımlarıyla anılıyor.

Roma ve Wolfsburg'u reddettiği yönünde haberler çıkan Meksikalı sağ kanat oyuncusu en son, "Ortaya çıkan haberler normal. Takımlara beni yakıştırmaya çalışma işinin nasıl ele alındığını hepimiz biliyoruz. Bildiğim tek gerçek transferim kader. Söylentiler bir kenara bırakalım, önümüzdeki günlerde net kararımızı vereceğiz" ifadesini kullandı.