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28 Nisan 2020, Salı
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için flaş iddia! ...

Beşiktaş için flaş iddia! Kevin Bua...

Yunan basını, Basel ile kontratı bitecek olan 'yı 'un da istediğini ancak yıldız kanat oyuncusunun 'ı tercih ettiğini duyurdu. Hatta Kevin Bua'nın 'de kazanacağı para bile açıklandı.

Liglere verilen arada gelecek sezonların kadrosunu kurmak için çalışan ve listesinde maliyeti düşük pek çok isim bulunan için son iddia komşudan geldi. Yunan basını, bir süredir siyah-beyazlılar ile adı anılan ekibi Basel'in sol kanat oyuncusu 'nın sezon sonu Beşiktaş'a gideceğini öne sürdü.

Haberlerde oyuncu ile 'un da ilgilendiği ancak Kevin Bua'nın Yunan ekibinin şike yüzünden küme düşürülme ihtimalini göz önüne alarak 'yi seçeceği iddia edildi.

"BEŞİKTAŞ'TAN YILLIK 500 BİN EURO ALACAK"

Yerel Basler Zeitung gazetesi iddiayı bir adım öne taşıyarak, "Olympiakos, daha yüksek ücret teklif etti ama Bua, Beşiktaş alternatifi nedeniyle öneriyi reddetti" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki sol kanadın siyah-beyazlılardan alacağı paranın bilgisi de verildi. "Bua, Beşiktaş'tan yılda 600 bin euro alacak ama Türk ekibi kendisine bonuslar ve imza parasıyla birlikte yılda 1 milyon euro almasını sağlama sözü verdi" denildi. Basel ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bua, Beşiktaş'a ilk olarak menajerler tarafından önerilmişti.

  1. 28.4.2020
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