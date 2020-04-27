Beşiktaş'ta Ariedo Braida iddiası
La Gazzetta dello Sport, Beşiktaş’ın, daha önce Milan ve Barcelona’da görev yapan eski sportif direktör Ariedo Braida ile ilgilendiğini duyurdu.
İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'un yayın organlarından IlMilanista, Beşiktaş'ın sportif direktör arayışı ile ilgili bir iddiada bulundu. Milan ve Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida'nın, Türkiye'den Beşiktaş veya Fenerbahçe ile futbol dünyasına döneceği belirtildi. 74 yaşındaki İtalyan futbol adamı, yöneticilik kariyerinde Monza, Udinese, Milan, Sampdoria ve Barcelona'da sportif direktörlük görevleri yapmıştı. Braida, son olarak ise 2019'un yaz dönemine kadar Barcelona'da scout olarak çalışmıştı. Beşiktaş daha önce bu görev için kulübü yakından tanıyan Mircea Lucescu ile uzun süren görüşmeler yapmıştı. Hatta Luce, "Beşiktaş'la anlaşmıştım ama araya koronavirüs salgını girdi. Anlaşmanın geçerli olup olmadığını her şey normale dönünce söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.
- 27.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Ariedo Braida iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.