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27 Nisan 2020, Pazartesi
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'ta iddiası

Beşiktaş'ta Ariedo Braida iddiası

dello Sport, ’ın, daha önce Milan ve ’da görev yapan eski sportif direktör ile ilgilendiğini duyurdu.

İtalyan gazetesi dello Sport'un yayın organlarından IlMilanista, 'ın sportif direktör arayışı ile ilgili bir iddiada bulundu. Milan ve 'nın eski sportif direktörü 'nın, 'den Beşiktaş veya ile dünyasına döneceği belirtildi. 74 yaşındaki İtalyan futbol adamı, yöneticilik kariyerinde Monza, Udinese, Milan, Sampdoria ve Barcelona'da sportif direktörlük görevleri yapmıştı. Braida, son olarak ise 2019'un yaz dönemine kadar Barcelona'da scout olarak çalışmıştı. Beşiktaş daha önce bu görev için kulübü yakından tanıyan ile uzun süren görüşmeler yapmıştı. Hatta Luce, "Beşiktaş'la anlaşmıştım ama araya koronavirüs salgını girdi. Anlaşmanın geçerli olup olmadığını her şey normale dönünce söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

  1. 27.4.2020
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