Beşiktaş'ta flaş hazırlık! 5 yabancı futbolcu...

Beşiktaş, yurt dışına çıkan futbolcularını geri çağırmaya hazırlanıyor. Liglere ara verilmesinin ardından ülkelerinin yolunu tutan siyah-beyazlı yabancı oyuncular, İstanbul'a dönüşleri sonrası 14 gün karantinada kalacak.

Beşiktaş, liglerin 12 Haziran'da açılma ihtimali üzerine yabancı futbolcularını geri çağırmaya hazırlanıyor. Corona virüs nedeniyle liglere verilen ara sonrası siyah-beyazlılarda Kevin Prince Boateng, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Victor Ruiz ve Georges-Kevin N'Koudou yurt dışına çıktı.

NTV'ye konuşan Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ, Türkiye Futbol Federasyonu'nun nihai kararını beklediklerini söylerken "Federasyon yetkilileri açılış tarihini 12 Haziran olarak belirlerse oyuncularımızı mayıs ayının başında çağıracağız. Henüz kulüplere iletilen resmi bir açılış tarihi yok. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tarih netleştiği gün oyuncularımız geri dönmesi için çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlılarda yurt dışına çıkan 5 futbolcu, İstanbul'a dönüşleri sonrası belirlenen karantina merkezlerinde 14 gün geçirecekler. Oyuncular karantina sonrası takımla antrenmana başlayabilecek.