Boateng’den yesil ışık! Şampiyonluk sözü vermişti
Yıllık 1.7 milyon euro alan Kevin Prince Boateng, La Gazzetta dello Sport’a verdiği demeçte, “Yıllık ücretlerde düşüş olacak” diyerek, Beşiktaş yönetimin 1.2 milyon euro’luk yeni teklifine olumlu baktı.
Siyah-beyazlıların Ganalı oyuncusu Kevin Prince Boateng, yeni sezonda da Beşiktaş forması giymeye sıcak bakıyor. La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, "Koronavirüs, futbolcuların maaşlarında ve piyasa fiyatlarında düşüşe neden olacak" ifadesini kullandı. Şu anda Milano'da bulunan Boateng, "Bugüne kadar inanılmaz rakamlara transfer yapılıyordu. Artık bir futbolcunun 200 milyon euro'ya satıldığını, bir daha çok uzun bir süre görmeyeceğiz" iddiasında bulundu. Ganalı yıldız ayrıca, "Ekonomik kriz, kulüplerin bu kadar yüksek fiyatlar bonservis etmeye devam etmesini imkansız hale getirecek" ifadesini kullanırken Boateng'in, yaptığı bu açıklamadan sonra Beşiktaş'ın gelecek sezon kalmak istiyorsa 1.7 milyon euro'ya değil 1.2 milyon euro'ya oynaması teklifine büyük ihtimalle 'evet' diyeceği şeklinde yorumlandı.
ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERMİŞTİ
Ganalı yıldız geçen hafta yaptığı açıklamada "Frankfurt'ta oynarken 'kupayı kazanacağız' demiştim kimse inanmamıştı ama kazandık. Şimdi de şunu söylüyorum, lig tekrar başlayınca Boateng ve Beşiktaş olarak birçok şey yapacağız ve şampiyon olacağız. Ondan sonra da inanılmaz bir kutlama yapacağız" demişti.
Boateng, siyah-beyazlı formayla 6 maçta rakip fileleri 2 kez havalandırdı.
- 23.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Boateng’den yesil ışık! Şampiyonluk sözü vermişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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