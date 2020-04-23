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23 Nisan 2020, Perşembe
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Boateng’den yesil ışık! Şampiyonluk sözü vermişti

Boateng’den yesil ışık! Şampiyonluk sözü vermişti

1.7 milyon euro alan , dello Sport’a verdiği demeçte, “Yıllık ücretlerde düşüş olacak” diyerek, yönetimin 1.2 milyon euro’luk yeni teklifine olumlu baktı.

Siyah-beyazlıların Ganalı oyuncusu , yeni sezonda da forması giymeye sıcak bakıyor. dello Sport'a açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, "Koronavirüs, futbolcuların maaşlarında ve piyasa fiyatlarında düşüşe neden olacak" ifadesini kullandı. Şu anda Milano'da bulunan Boateng, "Bugüne kadar inanılmaz rakamlara transfer yapılıyordu. Artık bir futbolcunun 200 milyon euro'ya satıldığını, bir daha çok uzun bir süre görmeyeceğiz" iddiasında bulundu. Ganalı yıldız ayrıca, "Ekonomik kriz, kulüplerin bu kadar yüksek fiyatlar bonservis etmeye devam etmesini imkansız hale getirecek" ifadesini kullanırken Boateng'in, yaptığı bu açıklamadan sonra Beşiktaş'ın gelecek sezon kalmak istiyorsa 1.7 milyon euro'ya değil 1.2 milyon euro'ya oynaması teklifine büyük ihtimalle 'evet' diyeceği şeklinde yorumlandı.

ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERMİŞTİ
Ganalı yıldız geçen hafta yaptığı açıklamada "Frankfurt'ta oynarken 'kupayı kazanacağız' demiştim kimse inanmamıştı ama kazandık. Şimdi de şunu söylüyorum, lig tekrar başlayınca Boateng ve Beşiktaş olarak birçok şey yapacağız ve şampiyon olacağız. Ondan sonra da inanılmaz bir kutlama yapacağız" demişti.

Boateng, siyah-beyazlı formayla 6 maçta rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

  1. 23.4.2020
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