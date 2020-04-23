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23 Nisan 2020, Perşembe
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'tan 1 numara operasyonu! İşte o liste...

Beşiktaş'tan 1 numara operasyonu! İşte o liste...

'ta Alman file bekçisi 'la yollarının ayrılmasının ardından '1 numara' arayışları hız kazandı. , birinci kaleci olarak takımının 27 yaşındaki file bekçisi 'yı listenin başına aldı. Listede ikinci sırada yerli isimler var. Yönetim, ve için 2. tur görüşmelere başladı. Bonservis ödemek istemeyen Kartal, M. City'den ayrılacak 37 yaşındaki 'yu da tutuyor. İşte tüm detaylar...

'ta Alman file bekçisi 'la yollarının ayrılmasının ardından '1 numara' arayışları hız kazandı. Siyah-beyazlılar, birinci kaleci olarak takımı kalecisi 'yı etmeyi planlıyor. İngiliz kulübü, kalecisi Sluga'nın takımında forma şansı bulamamasından dolayı, bu oyuncunun maliyetini Luton Town kulübünün karşılama ihtimali olduğunun bilgisine ulaşıldı. 27 yaşında ve 1.91 boyundaki file bekçisinin kulübeyle sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

YERLİ ELDİVENDE İKİ ADAY VAR
Hırvat kaleci transferinde sorun çıkması durumunda prensipte anlaşılan ve 'ın transfer edilmesi gündemde. Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Volkan Babacan'ın, kulübüyle kendisinin görüşerek bonservisiyle gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş'a imza atması beklenen Volkan Babacan'ın transferi son anda gerçekleşmemişti. ekibi Royal Antwerp'te oynayan 31 yaşındaki Sinan Bolat da yönetimin diğer yerli kaleci adaylarından biri.

BRAVO'NUN FARKI TECRÜBESİ
Kaleci için bonservis bedeli ödemek istemeyen , 37 yaşındaki 'yu da takibe aldı. Şili'nin Publimetro gazetesi sezon sonu M. City'den ayrılacak olan Claudio Bravo'nun 'tan aldığı teklifi daha önce kabul ettiğini ancak sonra fikir değiştirdiğini yazdı. Bravo'nun ABD'deki yakınlarından aldığı "Biz buradan kurtulmaya çalışıyoruz" tepkileri nedeniyle rotasını Beşiktaş'a döndürdüğü; Bravo'nun milli takımdan arkadaşı Isla'dan aldığı bilgilerle de 'da oynamayı tercih ettiği belirtildi.

FABRICIO'YA İZİN CIKMADI
Beşiktaş'a dönmek için mesaj gönderen Fabri'ye, 'dan onay çıkmadı... Üç yıldır doğru dürüst 10 resmi maça çıkmayan İspanyol kalecinin sağlık raporlarının da sıkıntılı olduğu bildirildi. Fabri'nin omzundan problemi olduğu, bu halde oynaması durumunda sakatlanırsa futbol hayatının dahi bitebileceğine dair raporların dikkat çektiği bildirildi.

BRAVO 3 TAKIMDA FORMA GİYDİ
Claudio Bravo kariyeri boyunca , ve formalarını terletti. Bu periyotta 372 maçta oynayan 37 yaşındaki kaleci toplamda 33 bin 313 dakika süre aldı. 14 sarı ve 3 kırmızı kart görürken, bir de gole imza attı.

GENÇLER DE KALACAK
Siyah-beyazlılarda genç kalecilerin durumu da büyük ölçüde netleşti. Teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşen yönetim, Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'nun da takımda kalmasına sıcak bakıyor. 47 yaşındaki çalıştırıcının, iki oyuncuyla önümüzdeki günlerde bir araya gelerek görüşme yapacağı ve ardından Utku ile Ersin için son kararını vereceği ifade edildi.

  1. 23.4.2020
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