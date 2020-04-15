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15 Nisan 2020, Çarşamba
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'ya iki talip birden

Vida'ya iki talip birden

Siyah-beyazlı yönetimin yüksek maaşından dolayı göndermeyi düşündüğü Hırvat oyuncuya ile Marsilya talip oldu.

Transferde defans oyuncularına öncelik vereceğini açıklayan Fransız kulübünün 30 yaşındaki stoper için teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Marsilya'nın 'ta yıllık 3 milyon euro kazanan Hırvat oyuncuya 6 milyon euro vermeye hazır olduğu öne sürüldü. 'ya bir başka talip de 'den çıktı. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü 'in çalıştırdığı , başarılı stoperi listesine aldı. Championship ekibinin 'e yükselmesi durumunda Vida'yı renklerine katmak için Marsilya'dan daha istekli olacağı ileri sürüldü. Bu arada Avrupa takımlarının Vida'ya olan ilgisi siyah-beyazlı yönetimi sevindirdi. Başkan , Hırvat oyuncu için Beşiktaş'ın kapısını çalacak kulüplerden 10 milyon euro istemeye hazırlanıyor. Domagaj Vida bu sezon ligde oynadığı 25 maçta 4 gol attı.
  1. 15.4.2020
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