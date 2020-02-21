Adem Ljajic'te Koronavirüsü şüphesi! Kadrodan çıkarılmıştı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
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'te Koronavirüsü şüphesi! Kadrodan çıkarılmıştı

Adem Ljajic'te Koronavirüsü şüphesi! Kadrodan çıkarılmıştı

'in 23. haftasında sahasında 'u ağırlayacak. Zorlu maçtan önce siyah-beyazlılarda yüksek ateş sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı. Sırp yıldızla ilgili İtalyan basınından şok bir iddia ortaya atıldı. Adem Ljajic'te Koronavirüsü şüphesi olduğu ve bu yüzden takımdan uzakta tutulmak amacıyla karantina altına alındığı belirtildi.

derbi maçında 'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken, yıldız futbolcu 'ten kötü haber geldi. Bir süredir takımla birlikte antrenmana çıkamayan 28 yaşındaki futbolcu yüksek ateş sebebiyle Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Sırp futbolcu, hastanede yapılan serum tedavisene rağmen iyileşemedi ve siyah - beyazlı takımın kafilesine alınmadı.

KORONAVİRÜSÜ ŞÜPHESİ!
Trabzonspor maçından önce kadrodan çıkarılan Adem Ljajic'le ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından Sport Mediaset'in duyurduğu haberde, aniden ateşi yükselen Sırp futbolcuda Koronavirüsü şüphesi olduğu ve bu yüzden takımdan uzakta tutulduğu kaydedildi.

  1. 21.02.2020
  2. Güncelleme: 21.02.2020 23:38
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