Vida’ya büyük faiz
Beşiktaş'da Vida ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Siyahbeyazlılar normalde 1 milyon euro ödemek zorunda olduğu Vida'ya, 600 bin euro daha ödemeyecek.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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