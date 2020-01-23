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23 Ocak 2020, Perşembe
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’ya büyük faiz

Vida’ya büyük faiz

'da ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Siyahbeyazlılar normalde 1 milyon euro ödemek zorunda olduğu Vida'ya, 600 bin euro daha ödemeyecek.

'da ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Siyahbeyazlılar normalde 1 milyon euro ödemek zorunda olduğu Vida'ya, 600 bin euro daha ödemeyecek. Eski yönetici 'un iddiasına göre Beşiktaş Vida'ya yüzde 60 faiz ödeyecek.
  1. 23.1.2020
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