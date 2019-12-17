Beşiktaş'ın Anagold 24Erzincanspor maçı kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın 18 Aralık deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçının kadrosu belli oldu. Kara Kartallar ağırlıklı olarak genç oyunculardan oluşan bir kadro ile 24Erzincanspor'a karşı çıkmayı planlıyor.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yarın oynanacak karşılaşma için şu oyuncuları kadroya dahil etti:
Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin
Abdoulay Diaby.
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 2
Yorum
ŞİMAL YILDIZI kaybın sorumlusu, SOSA VE ÜNAL !!!
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Cheshmi beğenildi
Toplam 2
Yorum
ALİ nerde çöp var bulun gelin mustafa yumluyu alın hiç uğraşmayın hüseyine de hoseyni ye de bin basar
Beşiktaş'ın Anagold 24Erzincanspor maçı kadrosu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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