Beşiktaş'ın Anagold 24Erzincanspor maçı kadrosu belli oldu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
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'ın Anagold 24Erzincanspor maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Anagold 24Erzincanspor maçı kadrosu belli oldu

'ın 18 Aralık deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile yapacağı 5. tur rövanş maçının kadrosu belli oldu. Kara Kartallar ağırlıklı olarak genç oyunculardan oluşan bir kadro ile 24Erzincanspor'a karşı çıkmayı planlıyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yarın oynanacak karşılaşma için şu oyuncuları kadroya dahil etti:

Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, , Umut Nayir, Güven Yalçın, , Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Orkan Çınar, , Muhayer Oktay, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, , İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin
Abdoulay Diaby.

  1. 17.12.2019
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