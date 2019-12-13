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13 Aralık 2019, Cuma
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Çebi’den yeni sponsorluk

Çebi’den yeni sponsorluk

 yönetimi, göreve gelmesinin ardından mali kaynak arayışlarını sürdürüyor. Sponsorluk anlaşmalarıyla geliri artırmaya çalışan siyah beyazlı yönetim, yeni bir anlaşmaya imza attı.

yönetimi, göreve gelmesinin ardından mali kaynak arayışlarını sürdürüyor. Sponsorluk anlaşmalarıyla geliri artırmaya çalışan siyah beyazlı yönetim, yeni bir anlaşmaya imza attı. Beşiktaş, TAB Gıda () ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Burger King'in reklamları, Vodafone Park'ta yer alan dijital reklam panoları ve LED ekranlarda dönecek. Sponsorluk anlaşmasının 5 yıllık olduğu öğrenilirken yıllık 1,5 milyon TL'ye anlaşma sağlandığı ifade edildi. Ayrıca Burger King'in Beşiktaş'a özel olarak bir menüyü satışa sunacağı belirtildi.
  1. 13.12.2019
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