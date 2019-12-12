Beşiktaş'tan çifte harekat!
Yönetici Erdal Torunoğulları, PSV’nin Meksikalı yıldızı Erick Gutierrez için devreye girerken; Botafogo’dan Joao Paulo’nun menajeri “Beşiktaş oyuncuma talip oldu” dedi.
Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Yönetici Erdal Torunoğulları'nın, Eindhoven'e giderek hakkında bilgi aldığı oyuncunun PSV'nin 24 yaşındaki Meksikalı oyuncusu Erick Gutierrez olduğu bildirildi. Geçen sezon 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Meksikalı oyuncudan bu sezon neredeyse hiç yararlanamayan PSV'nin görüşmede oldukça sıcak durması Torunoğulları'nın dikkatini çekti. Gutierrez'in sol ayaklı olması orta sahada hem 6 hem de 8 numara oynayabilmesi nedeniyle Avcı'nın tüm şartlarını karşılaması dikkat çekiyor.
BONSERVİSİ 1 MİLYON
Orta sahasını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların listesine son olarak Brezilya'nın Botafogo takımında top koşturan orta saha oyuncusu Joao Paulo girdi. Futbolcunun menajeri Cristian Manica yaptığı açıklamada "Brezilya'dan ve ABD'den oyuncuyla ilgilenen kulüpler var. Ancak sadece Türkiye'den Beşiktaş teklif yaptı" dedi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu takımının formasıyla bu sezon ligde 36 maçta sahaya çıktı, bu karşılaşmalarda 3 gol atıp, 2 asist kaydetti. Latin Amerika turnuvası Copa Sudamericana'da da boy göstererek burada 36 maçta oynadı.
- 12.12.2019
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eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
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