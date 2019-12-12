Beşiktaş'tan çifte harekat!

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Yönetici Erdal Torunoğulları'nın, Eindhoven'e giderek hakkında bilgi aldığı oyuncunun PSV'nin 24 yaşındaki Meksikalı oyuncusu Erick Gutierrez olduğu bildirildi. Geçen sezon 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Meksikalı oyuncudan bu sezon neredeyse hiç yararlanamayan PSV'nin görüşmede oldukça sıcak durması Torunoğulları'nın dikkatini çekti. Gutierrez'in sol ayaklı olması orta sahada hem 6 hem de 8 numara oynayabilmesi nedeniyle Avcı'nın tüm şartlarını karşılaması dikkat çekiyor.



BONSERVİSİ 1 MİLYON

Orta sahasını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların listesine son olarak Brezilya'nın Botafogo takımında top koşturan orta saha oyuncusu Joao Paulo girdi. Futbolcunun menajeri Cristian Manica yaptığı açıklamada "Brezilya'dan ve ABD'den oyuncuyla ilgilenen kulüpler var. Ancak sadece Türkiye'den Beşiktaş teklif yaptı" dedi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu takımının formasıyla bu sezon ligde 36 maçta sahaya çıktı, bu karşılaşmalarda 3 gol atıp, 2 asist kaydetti. Latin Amerika turnuvası Copa Sudamericana'da da boy göstererek burada 36 maçta oynadı.