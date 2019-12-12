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12 Aralık 2019, Perşembe
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'tan çifte harekat!

Beşiktaş'tan çifte harekat!

, ’nin Meksikalı yıldızı için devreye girerken; Botafogo’dan ’nun menajeri “ oyuncuma talip oldu” dedi.

'ta harekatı tüm hızıyla sürüyor. 'nın, Eindhoven'e giderek hakkında bilgi aldığı oyuncunun 'nin 24 yaşındaki Meksikalı oyuncusu olduğu bildirildi. Geçen sezon 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Meksikalı oyuncudan bu sezon neredeyse hiç yararlanamayan PSV'nin görüşmede oldukça sıcak durması Torunoğulları'nın dikkatini çekti. Gutierrez'in sol ayaklı olması orta sahada hem 6 hem de 8 numara oynayabilmesi nedeniyle Avcı'nın tüm şartlarını karşılaması dikkat çekiyor.

BONSERVİSİ 1 MİLYON
Orta sahasını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların listesine son olarak 'nın Botafogo takımında top koşturan orta saha oyuncusu girdi. Futbolcunun menajeri Cristian Manica yaptığı açıklamada "Brezilya'dan ve ABD'den oyuncuyla ilgilenen kulüpler var. Ancak sadece 'den Beşiktaş teklif yaptı" dedi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu takımının formasıyla bu sezon ligde 36 maçta sahaya çıktı, bu karşılaşmalarda 3 gol atıp, 2 asist kaydetti. turnuvası Copa Sudamericana'da da boy göstererek burada 36 maçta oynadı.

  1. 12.12.2019
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