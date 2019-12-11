Beşiktaş'ta forvet transferi için flaş karar!
Kasımpaşa maçında attığı gollerle Beşiktaş'ın galibiyet serisini sürdürmesini sağlayan son haftaların başarılı ismi Umut Nayir, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Kritik maçlarda attığı gollerle Beşiktaş'a adeta ilaç olan 26 yaşındaki futbolcunun yükselen performansı Beşiktaş yönetiminin forvet transferinde flaş bir karar almasını sağladı.
Süper Lig'de bu sezon 7 karşılaşmada 257 dakika forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, her 64 dakikada 1 gol atarak bu anlamda ligdeki forvetleri geride bırakmayı başardı. Kasımpaşa deplasmanında attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 4 yapan Umut Nayir, ligde forma giydiği her 64 dakikada 1 gol atma başarısı göstererek bu anlamda ligin en iyisi oldu. 26 yaşındaki golcü oyuncu, bu anlamda krallık yarışındaki isimleri geride bıraktı.
FORVET TRANSFERİ RAFA KALKTI!
Forvette Burak Yılmaz'ın sakatlık sürecinde alternatif bulmakta zorlanan ve gözünü forvet transferine diken Beşiktaş yönetimi forvet transferini rafa kaldırıyor. Gösterdiği performansla yönetimin takdirini kazanan 26 yaşındaki Umut Nayir, yönetimin bu kararını rafa kaldırdı.
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Umut parasını katladı!
Toplam 2
Yorum
fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
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Umut parasını katladı!
Toplam 2
Yorum
Ali Kemal Abartmayın o kadar Lens resmen topu çarptırdı gol oldu. Umut'un yerinde kim olsa o golleri atardı.
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Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'la karşılaşacak
Toplam 1
Yorum
Karakartallı Beşiktaş'ın prestij maçıdır. Sahaya gençler çıksın. Belki kazanacağımız oyuncular vardır.
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