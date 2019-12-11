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11 Aralık 2019, Çarşamba
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'ta forvet transferi için flaş karar!

Beşiktaş'ta forvet transferi için flaş karar!

maçında attığı gollerle 'ın galibiyet serisini sürdürmesini sağlayan son haftaların başarılı ismi , gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Kritik maçlarda attığı gollerle Beşiktaş'a adeta ilaç olan 26 yaşındaki futbolcunun yükselen performansı Beşiktaş yönetiminin forvet transferinde flaş bir karar almasını sağladı.

Son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve kritik maçlarda attığı gollerle 'a ilaç olan 'in performansı, Beşiktaş yönetminin gözünden kaçmadı. Son olarak karşısında sonradan oyuna girerek 2 gol kaydeden ve Beşiktaş'ın galibiyet serisini sürdürmesinde büyük rol oynayan Umut, Beşiktaşlı taraftarlarında beğenisini topladı.

'de bu sezon 7 karşılaşmada 257 dakika forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, her 64 dakikada 1 gol atarak bu anlamda ligdeki forvetleri geride bırakmayı başardı. Kasımpaşa deplasmanında attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 4 yapan Umut Nayir, ligde forma giydiği her 64 dakikada 1 gol atma başarısı göstererek bu anlamda ligin en iyisi oldu. 26 yaşındaki golcü oyuncu, bu anlamda krallık yarışındaki isimleri geride bıraktı.

FORVET TRANSFERİ RAFA KALKTI!
Forvette 'ın sakatlık sürecinde alternatif bulmakta zorlanan ve gözünü forvet transferine diken Beşiktaş yönetimi forvet transferini rafa kaldırıyor. Gösterdiği performansla yönetimin takdirini kazanan 26 yaşındaki Umut Nayir, yönetimin bu kararını rafa kaldırdı.

  1. 11.12.2019
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