Beşiktaş'ta forvet transferi için flaş karar!

Son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve kritik maçlarda attığı gollerle Beşiktaş 'a ilaç olan Umut Nayir 'in performansı, Beşiktaş yönetminin gözünden kaçmadı. Son olarak Kasımpaşa karşısında sonradan oyuna girerek 2 gol kaydeden ve Beşiktaş'ın galibiyet serisini sürdürmesinde büyük rol oynayan Umut, Beşiktaşlı taraftarlarında beğenisini topladı. Süper Lig 'de bu sezon 7 karşılaşmada 257 dakika forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, her 64 dakikada 1 gol atarak bu anlamda ligdeki forvetleri geride bırakmayı başardı. Kasımpaşa deplasmanında attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 4 yapan Umut Nayir, ligde forma giydiği her 64 dakikada 1 gol atma başarısı göstererek bu anlamda ligin en iyisi oldu. 26 yaşındaki golcü oyuncu, bu anlamda krallık yarışındaki isimleri geride bıraktı.

FORVET TRANSFERİ RAFA KALKTI!

Forvette Burak Yılmaz'ın sakatlık sürecinde alternatif bulmakta zorlanan ve gözünü forvet transferine diken Beşiktaş yönetimi forvet transferini rafa kaldırıyor. Gösterdiği performansla yönetimin takdirini kazanan 26 yaşındaki Umut Nayir, yönetimin bu kararını rafa kaldırdı.