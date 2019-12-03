Kartal'da hedef belli! Varsa yoksa Mert
Süper Lig'de son 5 maçında 5 galibiyet alarak şampiyonluk yarışına adını yazdıran Beşiktaş'ta devre arası çalışmaları sürüyor. Gözünü Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş'a diken siyah-beyazlı ekip, 25 yaşındaki futbolcu için tüm imkanları zorluyor.
Ara transfer dönemi öncesi birçok ismi gündemine alan Beşiktaş'ın aklı fikri Mert Hakan'da... Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Sivasspor formasıyla adından söz ettiren 24 yaşındaki orta sahaya göz dikti.
Kulübüyle 2020'nin haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan için ocak ayında tüm şartları zorlayacak olan Kara Kartal, Sivasspor ile anlaşma sağlayamaması halinde sezon sonunu bekleyecek.
Sezon başından bu yana Sivasspor'un vazgeçilmezleri arasında yer alan yıldız futbolcu, forma giydiği 13 lig maçında 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
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