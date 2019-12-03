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03 Aralık 2019, Salı
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Kartal'da hedef belli! Varsa yoksa Mert

Kartal'da hedef belli! Varsa yoksa Mert

Süper Lig'de son 5 maçında 5 galibiyet alarak şampiyonluk yarışına adını yazdıran 'ta devre arası çalışmaları sürüyor. Gözünü 'dan Yandaş'a diken siyah-beyazlı ekip, 25 yaşındaki futbolcu için tüm imkanları zorluyor.

Ara dönemi öncesi birçok ismi gündemine alan 'ın aklı fikri 'da... Siyah-beyazlı ekip, bu sezon formasıyla adından söz ettiren 24 yaşındaki orta sahaya göz dikti.

Kulübüyle 2020'nin haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan için ocak ayında tüm şartları zorlayacak olan , Sivasspor ile anlaşma sağlayamaması halinde sezon sonunu bekleyecek.

Sezon başından bu yana Sivasspor'un vazgeçilmezleri arasında yer alan yıldız futbolcu, forma giydiği 13 lig maçında 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

  1. 3.12.2019
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