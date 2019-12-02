Krmencik’e 1 milyon

Yönetimin bir süredir gündemde olan forvet oyuncusu Michael Krmencik için kiralama teklifi yaptığı kaydedildi. Çek oyuncu için kulübü Plzen'e yarım sezon kiralama için 1 milyon euro önerildiği, ayrıca oyuncunun kendisine de 6 ay için 750 bin euro teklif edildiği gelen haberler arasında.