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02 Aralık 2019, Pazartesi
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Krmencik’e 1 milyon

Krmencik’e 1 milyon

 bir süredir gündemde olan forvet oyuncusu için kiralama teklifi yaptığı kaydedildi.

bir süredir gündemde olan forvet oyuncusu için kiralama teklifi yaptığı kaydedildi. Çek oyuncu için kulübü Plzen'e yarım sezon kiralama için 1 milyon euro önerildiği, ayrıca oyuncunun kendisine de 6 ay için 750 bin euro teklif edildiği gelen haberler arasında.

  1. 2.12.2019
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