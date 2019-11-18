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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Elneny için Milan iddiası

İtalyan basını kiralık olarak 'ta forma giyen Mohamed 'nin 'a transfer olmak istediğini yazdı.

'ın Mısırlı futbolcusu Mohamed için İtalyan basınından transfer iddiası geldi.

Calciomercato'da yer alan habere göre, Arsenal'dan sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralanan Elneny, kendisiyle daha önce de ilgilenen 'a transfer olmak istiyor. Ancak Milan, transfer şartları nedeniyle mısırlı futbolcuya olumlu bakmıyor.

Elneny'nin mevcut kiralık sözleşmesi bulunması Milan cephesini bu transferden uzak tutarken, İtalyan ekibi Granit Xhaka ve Camavinga gibi isimleri listesinde tutuyor.

27 yaşındaki Mısırlı orta saha bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 9 resmi maçta süre aldı.

Elneny için Milan iddiası

  1. 18.11.2019
  2. Güncelleme: 18.11.2019 21:05
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